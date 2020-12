Temptation-Amber en Arda verwelkomen eerste kindje

Arda en Amber namen niet als koppel deel aan Temptation Island, maar de vonk sloeg na de opnames toch over. Al snel gingen de twee samenwonen en nu is er dus ook een kindje. De zwangerschap verliep echter niet van een leien dakje. ‘Het verloopt heel moeilijk om eerlijk te zijn’, vertelde Amber, die zo’n 2,5 jaar geleden te horen kreeg dat het ‘zo goed als onmogelijk’ zou zijn om op natuurlijke wijze zwanger te raken. ‘Overgeven, hoofdpijn, ik kon niets eten of drinken. Ik kon niets binnenhouden. Als ik te lang sta of wandel, dan krijg ik helaas die flauwtes. Daar is helemaal niks aan te doen.’