Temptation Island behoudt fanclub op RTL5

Temptation , waarin vier koppels de ultieme relatietest aangaan op een tropisch eiland, wist vorig jaar 584.000 fans aan zich te boeien. Dat steeg enkele weken later naar 635.000 kijkers.

Op RTL5 werd gisteravond afgetrapt met een dubbele aflevering, gevolgd door het napraatprogramma Temptation Talk. Fans die niet konden wachten, bekeken via streamingdienst Videoland 's ochtends al drie afleveringen achter elkaar. De deelnemende koppels werden voorgesteld en geconfronteerd met de eerste, nog voorzichtige verleidingen van acht vrijgezelle dames en eenzelfde aantal alleenstaande testosteronsixpacks. Hoofdrolspelers in het Vlaams-Nederlandse programma zijn deze keer de koppels Demi (22) en Sidney (21), Laura (21) en Roger (23), Morgan (19) en Rodanya (20) en Heikki en Milou. Volgens de stellen, die in alle gevallen nog prille relaties hebben, zijn ze zeer waarschijnlijk wel bestand tegen de versierpogingen van de verleidsters en verleiders.