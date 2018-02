Temptation Island-verleidster Pommeline krijgt eigen programma

Het programmma doet denken aan het Britse Just Tattoo of Us dat in Nederland uitgezonden wordt op MTV. Pommeline, een ervaren tatoeëerster, werkt momenteel in Fabrizio's Tattoo Saloon in Beringen.



Dit weekend publiceerde Warner Bros. Nederland een oproep voor kandidaten op hun facebookpagina. Er wordt gezocht naar koppels die het aandurven om samen een tattoo te laten zetten. De koppels kiezen of ontwerpen een deze voor elkaar en Pommeline en Fabrizio leggen die dan voor de eeuwigheid vast.



Vorig week kwam aan het licht dat Pommeline wel een oogje heeft op 'kleurplaat' Fabrizio. Dat zei ze in een vlog met haar plastisch chirurge Diana Gabriels. Pommeline had eerder een relatie met Merijn, die had ze overgehouden aan haar deelname aan 'Temptation Island' vorig jaar. Dat liep in februari mis. Over de oorzaak van de breuk liet Pommeline weinig los.