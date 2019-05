Temptation-koppels zien elkaar terug: ‘Ik ga kapot als ik je verlies’

Voor Roger en Laura, die al vanaf dag een uitkeken naar hun hereniging, was het weerzien een droom die voor ze uitkwam. Laura sprong Roger in zijn armen en een innige kus kon dan ook niet uitblijven. ,,Ik ben zo trots op je”, fluisterde Roger in Laura’s oor. De tortelduifjes hadden geen enkele twijfel als het om elkaar vertrouwen ging. ,,Ik ken Laura, ik weet gewoon: no way“, zei Roger tegen presentatrice Annelien Coorevits. Rick Brandsteder concludeerde: ,,Als er een ding is bewezen, is het wel dat jullie perfect bij elkaar passen.”



Het waren Rodanya en Morgan die als laatst elkaar weer in de armen mochten vliegen. De twee hadden tijdens hun avontuur beide een klik met een van de verleid(st)ers, maar van vreemdgaan was geen sprake. Althans, zo leek het. Vorige week waren er namelijk nogal opvallende geluiden uit Rodanya’s kamer te horen. Zij koos Danicio voor haar dreamdate, een van de vrijgezellen waar ze een hechte band heeft gekregen tijdens Temptation Island.



Morgan kreeg die beelden vanavond niet te zien. Hij had dus ook geen flauw benul van wat er zich had afgespeeld tussen zijn vriendin en de verleider tijdens hun dreamdate. Rodanya repte met geen woord over het voorval en ook presentatoren Annelien en Rick zeiden niets. Voor Morgan was er daarom maar een twijfel: had Rodanya wel zin om het terug te zien? ,,Niet zoveel als ik verwacht had”, reageerde ze. Waar dat dan aan lag? Dat wist Rodanya zelf ook niet. Ook de aanrakingen van Danicio zaten Morgan niet helemaal lekker. ,,Daar heb ik het ook met hem over gehad. Dat vond ik ook niet kunnen”, zei Rodanya.



Het koppel kwam uiteindelijk tot de conclusie dat ze goede beelden van elkaar hadden gezien. ,,Je laat zien dat je op een volwassene manier omgaat met de andere jongens en dat je respectvol blijft” stelde Morgan. Ook Rodanya was meer dan tevreden. ,,Jij was echt de enige waarvan je goede beelden zag, van de vier jongens.”