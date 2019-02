Temptation-verleidster Chloë door modellen beschuldigd van oplichting

videoDe Vlaamse Chloë Vranken (21), vorig jaar slinkse verleidster in de Belgisch-Nederlandse realityreeks Temptation Island en tegenwoordig influencer en eigenaar van een kledinglijn, blijkt veertien jonge modellen te hebben opgelicht. De modellen werden een reiskostenvergoeding, een bescheiden salaris, portfolio en kleding in het vooruitzicht gesteld. Maar de gedupeerden kregen ondanks hun werk helemaal niets.

Een aantal slachtoffers van Chloë schakelde onlangs de Nederlandse presentator Tim Hofman in om verhaal te halen bij Vranken. In de nieuwste aflevering van zijn populaire YouTube-serie BOOS! is de confrontatie van drie Nederlandse modellen met de Vlaamse en haar moeder te zien. Volgens de modellen gingen ze naar een casting van Chloë, omdat ze mondeling goede arbeidsvoorwaarden in het vooruitzicht had gesteld. Tijdens de eerste fotoshoot kregen ze echter een contract onder de neus geduwd met afspraken die heel anders waren dan de Vlaamse eerder had beweerd. Zo stond in de paperassen dat ze geen vergoeding zouden krijgen.

De meiden zetten hun handtekening onder het contract (zie onder dit artikel) en hebben daar nog steeds spijt van. ,,Dat was dom! Onze foto's zijn een aantal maanden gebruikt en we hebben nooit een vergoeding gekregen”, briesen de drie modellen in Hofmans video. ,,We zijn verleid onder valse voorwendselen.” Volgens de presentator hebben ze recht op hun geld, omdat in België en Nederland, juridisch gezien, een eerste (mondelinge) afspraak nog altijd rechtsgeldig is. De modellen schakelden uiteindelijk Tim Hofman in om ze te helpen met de bemiddeling. Doel: genoegdoening en natuurlijk achterstallig salaris voor bewezen diensten.

Overval

Tijdens de overval van Hofman en de drie modellen bij Chloë's kantoor in België reageerde de brunette not amused. Aanvankelijk wilde ze niet opendoen, maar uiteindelijk kwam ze toch naar buiten. Toen ze de drie gedupeerden zag, schrok ze zich kapot. Op een aantal vragen om opheldering te geven, wilde ze bijna niets zeggen. ,,Ik ga het nu niet over hebben”, zei ze met haar schoothondje op de arm. ,,Het staat allemaal in het contract. Daar staat het zwart op wit uitgelegd en verder ga ik daar geen uitleg over geven.” Hofman kreeg vervolgens de voordeur in zijn gezicht dichtgeslagen.

De presentator en de modellen lieten het daar niet bij zitten. Ze belden aan bij een andere bewoner van het pand waardoor het toch lukte in het gebouw te komen. Toen het gezelschap op de voordeur van het appartement klopte, deed Chloë’s boze moeder. ,,Mijn dochter heeft helemaal niets misdaan.” De vrouw eiste op hoge toon dat Hofman en zijn crew per direct zouden stoppen met filmen. De drie modellen, tussen de achttien en twintig jaar - stonden erbij en keken ernaar. Uiteindelijk belden Chloë en haar moeder de politie, die de filmploeg vriendelijk verzocht op te krassen. Hofman en de modellen dropen uiteindelijk af.

Chloë Vranken, die niet voor commentaar bereikbaar was, vindt nog steeds dat ze niks heeft misdaan. Ze maakte geen gebruik meer van ingehuurde modellen voor haar kledingmerk Clo Clothing, omdat haar eigen gezicht beter zou verkopen tijdens campagnes. Of ze inmiddels contact heeft gezocht met de modellen, is onbekend. De modellen overwegen juridische stappen als hun voormalige werkgever niet met geld over de brug komt.

