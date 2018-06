Temptation-villa op zijn kop: oude verleiders maken rentree

De koppels in Temptation Island VIPS hebben de beelden van het eerste kampvuur nog maar net achter de rug of er staat ze alweer een nieuwe verrassing te wachten. En net als de deelnemers dachten dat het niet erger kon, duiken er twee bekende gezichten op.

De klap kwam vorige week hard aan bij Rowena. Ze moest aanzien hoe haar vriend Ruud toegaf dat hij verleidster Charissa toch wel graag in zijn bed zou willen hebben. ,,Hij mag doen wat hij wil”, oordeelde ze daarna woedend. Dat Rowena gekrenkt en verdrietig is door de uitspraken van haar vriend, was in de aflevering van gisteravond goed te zien. De brunette kon haar tranen niet bedwingen en zocht steun bij verleider Jarredson, met wie ze samen op date ging.

Ook voor Rosanna en Gelina was het eerste kampvuur een heus obstakel. De dames moesten toekijken hoe hun mannen werden betrapt op leugens en verleidelijke capriolen. ,,Ik hak Niels zijn pik eraf”, dreigde Rosanna gisteravond tijdens haar date met verleider Jay. Amije was de enige dame die trots zag hoe haar vriend, Donny Roelvink, zich netjes aan de regels hield. ,,Het doet me goed hem zo te zien”, glunderde ze.

Maar in de aflevering van gisteravond sloeg de sfeer ook bij Donny om. Na meerdere shotjes en alcoholische versnaperingen tijdens zijn date met Danique, werd al snel duidelijk dat hij het moeilijk kreeg. ,,Danique is gewoon cute”, verklaarde hij aan de bar. En ook Danique voelde de spanning tussen haar en Donny. ,,Zijn blik is ook wel een beetje flirterig”, merkte ze op.

Oude bekenden

Presentatoren Yolanthe en Kaj waarschuwden de deelnemers op het eiland eerder in de middag voor een verrassing, waarna iedereen volop begon te speculeren. Hoewel de vrouwen zich in eerste instantie niet druk maakten om de waarschuwing, bleek al snel dat dat juist wel nodig was. Tijdens een optreden van buikdanseressen, onthulde Zwanetta zich als nieuwe verleidster. ,,Als er hier een nieuwe verleidster komt, dan daar ook”, klonk het paniekerig. ,,Alex komt voor jou, Rosanna!”, opperde Gelina, die doelde op vorig seizoen waarin Rosanna en Alex het bed met elkaar deelden.

Zwanetta, die in het vorige seizoen van Temptation Island al als verleidster te zien was, pakte echter snel haar biezen om naar de mannen te vertrekken. ,,I’m back and I’m better. Ik ben de temptation van Donny”, sneerde ze naar Amije voor ze vertrok.