Temptation VIPS trapt af met getier en hondsbrutale verleidsters

Videoland trakteerde hun abonnees vannacht op maar liefst twee uitzendingen van het gloednieuwe seizoen. Aflevering 1 stond vooral in het teken van het voorstellen van de koppels. Zo vertelden Donny Roelvink en zijn vriendin Amijé grotendeels ‘voor de lol’ mee te doen. Utopia -koppel Ruud en Rowena beweerde elkaar ook niets te hoeven bewijzen, in tegenstelling tot Rosanna en Niels. De tortelduifjes deden al eerder mee aan de relatietest, maar kwamen daar niet bepaald zonder kleerscheuren vanaf. Zo dook Rosanna het bed in met verleider Alex Maas en kon ook Niels de verleiding nauwelijks weerstaan. Voor de onbekende Stefano, die een koppel vormt met Gelina, is er wel werk aan de winkel. Hij zette een misstap in het begin van hun romance en mag nu laten zien dat hij wél trouw kan zijn.

Slaan

Was er in aflevering 1 nog amper van sensatie te spreken, ging dat er in de tweede aflevering heel anders aan toe. De verleiders en verleidsters werden aan hun rivalen voorgesteld. Dat leverde al de nodige agressie op bij de bezette deelnemers. Zo sloeg Ruud een kettinkje, waarop de initialen van zijn vriendin Rowena te lezen waren, uit de handen van een verleider en schold Rowena op haar beurt de huid van een van de verleidsters vol. ,,Wat denk jij? Dat je hier de stoere meid kan uithangen?”, tierde ze tegen verleidster Charissa.

Ook op het gebied van verleiding ging er al het nodige mis. Verleidster Kelly, die haar eigen vet in haar billen liet spuiten, hing binnen zeer korte tijd over Niels heen. En niet alleen Kelly had het gemunt op Niels, ook verleidster Fabiola gooide haar charmes in de strijd. ,,Ik heb nog maar een keer seks gehad”, vertelde de blonde krullenbol quasi-onschuldig. ,,Dat is echt heel positief”, reageerde Niels vervolgens. Fabiola ging zelfs nog een stapje verder: ze kroop op het bed van Niels en showde daar een aantal verleidelijke moves. Niels bleef echter veilig van een afstandje toekijken, al was Fabiola ervan overtuigd dat hij het wel kon waarderen. ,,Hij vond het very geil”, giechelde ze.