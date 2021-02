Teun van de Keuken: ‘Afvalbedrijven doen alsof ze milieuorganisaties zijn’

In de eerste aflevering van De Vuilnisman zit een mooie scène die kenmerkend is voor de wereld waarin Van de Keuken een tijdje rondliep. Samen met een afvalverwerker kijkt hij uit over een soort maanlandschap van grote zwarte vuilniszakken. De man vertelt trots over de circulaire economie, afval bestaat dan ook niet in zijn ogen. Middenin zijn verhaal schiet hij vol. Het voorval is nogal een tegenstelling met de schaduwkant van de afvalverwerking in ons land, waarin grof geld wordt verdiend. Die schaduwkant krijgen we zelden te zien, maar in De Vuilnisman wel.