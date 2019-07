Thank You For The Music krijgt tweede seizoen: ‘Ontzettend blij met kijkcijfers’

Thank You For The Music is een muzikale spelshow onder leiding van Kim-Lian van der Meij. Drie teams met captains Johnny de Mol, Soundos El Ahmadi en Sanne Hans nemen het tegen elkaar. Wie een spelletje wint, mag een zanger uitkiezen, die vervolgens een liedje zingt. De goed gezongen noten leveren punten op en de fout gezongen noten leveren punten op voor een ander team.



De muziekquiz was een bescheiden kijkcijfersucces voor SBS 6. De cijfers schommelden tussen de half miljoen en 700.000 kijkers en dat zijn prima aantallen voor de zender. Thank You For The Music wist op een gegeven moment zelfs een hogere score neer te zetten dan de commerciële concurrent RTL 4, die door het ijs zakte met de Humberto Tan-quiz Ondertussen in Nederland.