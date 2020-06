That 70's Show-acteur Danny Masterson aangeklaagd voor verkrachting

Masterson, die tussen 1998 en 2006 de rol van Steven Hyde in That '70s Show speelde, zou ergens tussen januari en december 2001 een 23-jarige vrouw hebben verkracht, in april 2003 een 28-jarige vrouw en nog een 23-jarige vrouw in zijn huis in Hollywood tussen oktober en december 2003.

De onderzoeken naar de vergrijpen lopen al sinds 2016. Het kostte hem een jaar later zijn rol in de Netflix-serie The Ranch.