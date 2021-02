The Crown-acteur Ronald Pickup (80) overleden

De acteur brak in 1964 door met zijn rol in Doctor Who. Daarna bleef hij aan het werk, in onder meer The Day of the Jackal, Bond-film Never Say Never Again en Darkest Hour. Zijn bekendste rol is waarschijnlijk die van vrijgezel Norman Cousins in The Best Exotic Marigold Hotel uit 2012. Ook voor de sequel uit 2015 keerde hij terug. Op tv was hij onlangs nog te zien in de Netflix-reeks The Crown. Daarin speelde hij de aartsbisschop van Canterbury.