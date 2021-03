The Crown verzilvert vier Golden Globes in ‘raarste awardshow ooit’

VIDEOIn wat misschien wel de ‘raarste awardshow’ ooit was, is Netflix-serie The Crown bij de uitreiking van de Golden Globes uitgeroepen tot beste tv-serie in de categorie drama. Ook Emma Corrin en Josh O’Connor, die de rollen van prinses Diana en prins Charles spelen in het vierde seizoen van The Crown , vielen beiden in de prijzen. Ze wonnen in de categorie beste acteur en actrice van een televisiedrama. Het is voor beide acteurs de eerste Golden Globe.

The Crown maakte daarmee de hoge verwachtingen waar. De serie was genomineerd voor zes beeldjes en wist er daarvan vier te verzilveren. De vierde prijs ging naar Gillian Anderson voor haar rol als Margaret Thatcher, in de categorie beste bijrol.

Corrin versloeg haar collega bij The Crown, Olivia Colman, die voor haar rol als Queen Elizabeth in dezelfde categorie genomineerd was. Corrin leek totaal overvallen met haar prijs. ,,Ontzettend bedankt, dit is echt een enorme eer. Ik wil het hele team bedanken voor de geweldige tijd die ik op de set heb gehad. En vooral heel veel dank aan mijn ‘Prince Charming’ Josh O’Connor, zonder jou had ik dit niet gekund’’, zei ze. Ze bedankte ook wijlen prinses Diana voor haar compassie en empathie. ,,Namens iedereen die zich u herinnert en in zijn of haar hart draagt: bedankt voor alles.’’

Volledig scherm Emma Corrin, die prinses Diana vertolkt in het vierde seizoen van The Crown, bij de uitreiking van de Golden Globes. © AFP

O’Connor toonde zich eveneens verrast met zijn winst. Hij gaf onder anderen mede-genomineerden Al Pacino (Hunters) en Jason Bateman (Ozark) het nakijken. Hij kon nauwelijks geloven dat hij gewonnen had. ,,Pfff...wow. Dit is echt ongelooflijk, echt ongelooflijk. Wat een eer om met deze mensen genomineerd te mogen zijn. Ik ben enorm dankbaar voor deze prijs en wil het hele team van The Crown bedanken voor alles.’’

Ook de Canadese comedyserie Schitt’s Creek werd beloond met een aantal prijzen, al wist de show niet alle vijf nominaties te verzilveren. De in de Verenigde Staten razend populaire Netflix-serie werd uitgeroepen tot beste comedy-serie. Actrice Catherine O’Hara, die de vrouwelijke hoofdrol speelt, won de prijs voor beste actrice in de categorie comedy. Ook de film Borat Subsequent Moviefilm won twee prijzen, voor Best Actor Comedy en Best Picture Comedy.

Dagelijkse kloffie

De Golden Globes zijn dit jaar vanwege het coronavirus voor het eerst uitgereikt vanaf twee verschillende locaties, New York en Los Angeles, en werden gepresenteerd door Amy Poehler en Tina Fey. Alle genomineerden keken vanuit huis mee via een Zoom-verbinding. Waar sommigen zich gehuld hadden in hun mooiste rode loper outfit, zaten anderen gewoon in hun dagelijkse kloffie voor het scherm. En dat nam de ‘shine’ van het, normaal gesproken, zeer feestelijke evenement wel weg. ,,Het is het raarste dat ik ooit heb gezien,” zegt filmjournalist Gudo Tienhooven van deze site. ,,De genomineerden, en dus ook de winnaars, zaten of thuis of op een hotelkamer. Sommigen hadden een pyjamafeestje, zoals Jodie Foster. Die zat op de bank met haar vrouw en hond in een hele makkelijke outfit. Een ander zat weer helemaal opgedoft. Bij een van de winnaars stond zijn zoontje ineens in beeld, hé papa. Dat is dan wel weer grappig.”

Bij de eerste award uitreiking ging het mis met de verbinding. Daniel Kaluuya, die de prijs voor Best Supporting Actor Motion Picture won dankzij zijn rol in Judas and the Black Messiah, wilde net aan zijn dankwoord beginnen toen het geluid uitviel. Actrice Laura Dern, die de presentatie voor die prijs voor haar rekening nam, schakelde snel terug naar de regisseur om verder te gaan met de show. Niet lang daarna werd de verbinding hersteld en kon Kaluuya alsnog zijn woordje doen. In de daarop volgende uitreikingen waren alle genomineerden luid en duidelijk te zien en horen, wat voor leuke interactie zorgde.

Volledig scherm Jodie Foster in pyjama met haar hond Ziggy (rechtsboven) krijgt een award voor beste vrouwelijke bijrol in The Mauritanian © AP

Volledig scherm Gillian Anderson won een prijs voor haar rol als Margaret Thatcher. © AP

