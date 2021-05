The Handmaid's Tale 4: het verzet van June wordt wel heel erg uitgemolken

De hemel of de hel: Hoe het tourbusje bijna het einde van The Beatles betekende

3 mei Het scheelde weinig of The Beatles waren doodgevroren op de snelweg onderweg naar Liverpool. Op een extreem koude winternacht na een concert in Londen brak de voorruit van hun busje. Om warm te blijven besloten John, Paul, George en Ringo op elkaar te gaan liggen op de achterbank en om beurten van plek te wisselen. Degene die bovenop lag mocht in de strijd tegen de kou een slok nemen uit de meegenomen fles whisky. ,,Zo wisten we thuis te komen zonder dood te vriezen.” Deze bekentenis van drummer Ringo Starr is toch wel het hoogtepunt van de nieuwe muziekdocumentaire What drives us.