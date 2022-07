The Killers komen binnenkort met nieuw album

The Killers onderzoe­ken vermeend misbruik tijdens tournee

The Killers hebben een onderzoek ingesteld na een verhaal over vermeend misbruik tijdens hun tournee in 2009. Een vrouwelijke geluidstechnicus schreef gisteren in een blog te hebben gezien hoe een vrouw destijds door verschillende tourmedewerkers werd belaagd. Een woordvoerder van de band laat vandaag aan de BBC weten dat de kwestie wordt onderzocht.

29 juli