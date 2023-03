The Last of Us is best bekeken HBO-serie in Nederland

De HBO-serie The Last of Us heeft een streamingrecord gebroken in Nederland. De Nederlandse afdeling van HBO meldt dinsdag dat The Last of Us de best bekeken titel tot nu toe is op de streamingsdienst. Maandag was de laatste aflevering van het eerste seizoen.

Om hoeveel kijkers het ongeveer gaat, kon een woordvoerder niet zeggen. Op HBO zijn ook series als Game of Thrones, House of the Dragon en White Lotus te zien.

Het eerste seizoen van de negendelige post-apocalyptische dramaserie is gebaseerd op de gelijknamige videogame. The Last of Us speelt zich af twintig jaar na de vernietiging van de beschaving door schimmels die mensen besmetten en in een soort zombies veranderen. De hoofdrollen in het eerste seizoen werden gespeeld door Pedro Pascal en Bella Ramsey.

Vervolg

De makers van de populaire serie, hebben in een interview aangekondigd dat het vervolg van The Last of Us over meerdere seizoenen wordt gespreid. De reacties op de eerste afleveringen van de HBO-serie waren zo goed, dat de streamingdienst in januari al een vervolg aankondigde.

In het tweede deel keert Bella Ramsey terug als Ellie. Dat bevestigen de makers, nadat eerder werd geïmpliceerd dat ze vervangen zou worden door een oudere actrice. ,,We hebben enorm veel geluk met Bella...en de enige manier waarop we ooit zouden overwegen Ellie opnieuw te casten is als Bella zou zeggen: ‘Ik wil niet meer met jullie werken’,” vertelt showrunner Neil Druckmann deze week aan The Wrap. ,,En zelfs dan weten we niet zeker of we haar dat zouden gunnen. Misschien dwingen we haar om dit seizoen terug te komen.”

