The Passion gaat naar Roermond

The Passion staat komend jaar stil bij 75 jaar bevrijding. Arjan Lock, directeur van de EO zegt: ,,Op veel plekken in Nederland zie je de betonnen restanten van bunkers; de symbolen van onvrijheid uit een donker verleden. Die onvrijheid is er vandaag de dag gelukkig niet meer. We ervaren meer vrijheid dan ooit. En toch voelen veel mensen zich gevangen. Gevangen door beperkingen, beschadigde relaties of verlies van een geliefde. Het verhaal van Jezus geeft perspectief op leven in vrijheid.”