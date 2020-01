The Passion krijgt dit jaar ook Duitse versie

Het muziekspektakel The Passion krijgt dit jaar voor het eerst ook een Duitse versie. Op woensdag 8 april is de stad Essen het toneel van de eerste editie van Die Passion, met bekende Duitse artiesten die het paasverhaal aan de hand van Duitstalige popsongs vertolken en de bekende presentator Thomas Gottschalk als de verteller.

Het van oorsprong Nederlandse evenement wordt primetime uitgezonden op RTL Duitsland, maakte de zender maandag met producent Mediawater bekend. Er zijn nog meer landen die belangstelling hebben in het organiseren van een nationale versie. Er lopen gesprekken met producenten en zenders in Frankrijk en Hongarije. In 2016 was er al een Amerikaanse versie van The Passion in New Orleans.

,,Ik ben erg blij dat we een deel van de 83 miljoen inwoners van Duitsland kennis kunnen laten maken met Die Passion. Samen met RTL hopen we dat Die Passion heel veel kijkers op een positieve manier zal raken, dat is onze gezamenlijke droom”, zegt directeur Jacco Doornbos van producent Mediawater. ,,Wie weet volgen er na Duitsland nog meerdere landen.”