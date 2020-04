The Passion-verteller Johnny de Mol: ‘Juist nu geeft het troost en perspectief’

foto's Georgina Verbaan viert zoenend de liefde: ‘Als dit iemand helpt, ben ik blij’

8 april Georgina Verbaan (40), normaal erg gesteld op haar privéleven, heeft zich zoenend en knuffelend met vriendin Maartje Wortel (37) laten fotograferen voor de nieuwe Vogue. Het tweetal vertelt in het tijdschrift voor één keer openhartig over hun relatie. Het doel: een inclusiever beeld van liefde in de media. ,,Als dit één iemand helpt, ben ik al blij.’’