The Rock krijgt twee keer zoveel salaris als tegenspeelster

Dwayne zou voor een andere film waarvoor hij heeft getekend, Red Notice, eveneens de hoofdprijs krijgen. In die film is Gal Gadot zijn tegenspeelster. Of zij ook veel minder salaris krijgt, is niet duidelijk.



In Hollywood wordt al langer gediscussieerd over ongelijke salarissen tussen mannelijke en vrouwelijke acteurs. Zo ontstond er dit jaar nog ophef toen duidelijk werd dat Mark Wahlberg 1,5 miljoen dollar kreeg voor een aantal heropnames voor All The Money In The World, nadat Kevin Spacey uit de film was gezet. Michelle Williams deed de nieuwe shoots echter voor niets.