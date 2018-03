The Shape of Water is de beste film

video Frances McDormand is opnieuw de beste actrice

6:08 Frances McDormand heeft haar tweede Oscar te pakken. De 60-jarige actrice kreeg het beeldje voor haar rol in het misdaaddrama Three Billboards outside Ebbing, Missouri. ,,Ik begin te hyperventileren. Misschien moet iemand me straks oprapen, want ik heb nog wat te zeggen'', begon de actrice haar speech.