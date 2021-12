The Streamers vanavond op groot podium in Efteling: je kunt er niet bij zijn, maar online kaartjes zijn gratis

Ze komen vanavond dan tóch weer samen: de artiesten die samen de gelegenheidsgroep The Streamers vormen. Vanaf 20.30 uur treden ze op in de Efteling, het voorprogramma begint al een uurtje eerder.

Erbij zijn is in deze lockdown geen optie. Online kijken wel, daarvoor moet je een gratis kaartje ‘kopen’ via de site van de groep. Via Instagram is al een voorproefje te zien van het optreden: Guus Meeuwis, Frank Lammers, Kraantje Pappie, Danny Vera, Maan, Suzan & Freek, Roel van Velzen, Nick & Simon, Diggy Dex, Paul de Munnik, Thomas Acda, Rolf Sanchez en Ronnie Flex zingen met z'n allen Do they know it's christmas time.

Eerder was op Instagram het decor ook al te zien: de zangers staan vlak bij de entree van het attractiepark, voor het theater. Daar is een groot buitenpodium opgebouwd.

Miljoenen kijkers

In de vorige lockdown traden The Streamers al op voor een steeds groter publiek. Naar het laatste optreden op Koningsdag keken op het hoogtepunt 2,5 miljoen mensen. Het was daarmee het grootste streaming-evenement in Nederland ooit.

Dat optreden in de koninklijke stallen zou direct het einde van de gelegenheidsgroep zijn, maar nu we weer massaal thuis zitten, besloten de artiesten weer bij elkaar te komen. ,,Dit wordt wel de laatste”, zei initiator Guus Meeuwis al bij de aankondiging van het optreden in de Efteling. ,,De laatste van dit jaar dan. Het enthousiasme is zo groot dat ik heb afgeleerd om ‘nooit’ te zeggen als het over The Streamers gaat.’’

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door The Streamers (@thelivestreamers)

