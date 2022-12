The Sun haalt gewraakte column Jeremy Clarkson over Meghan Markle op zijn verzoek offline

UpdateDe Britse krant The Sun heeft de column van presentator Jeremy Clarkson op zijn verzoek offline gehaald. Clarkson heeft op sociale media flinke kritiek gekregen op de column, die hij schreef over Meghan, de vrouw van de Britse prins Harry.

De Britse mediawaakhond Independent Press Standards Organisation (IPSO) kreeg meer dan zesduizend klachten binnen over de gewraakte column van de oud Top Gear-presentator. Hij was daarin overduidelijk over zijn gevoelens over de hertogin van Sussex. ‘Ik haat haar’, schreef de Britse presentator. Clarkson stelde verder ‘s nachts tandenknarsend wakker te liggen en dat hij ‘droomt van de dag waarop ze naakt door de straten van elk dorpje in Groot-Brittannië moet lopen, terwijl het volk ‘schaam je!’ roept en uitwerpselen naar haar gooit’. Een dergelijk tafereel was te zien in de serie Game of Thrones.

De presentator kreeg op sociale media al bakken kritiek over zich heen, en ook zijn eigen dochter sprak zich uit. ,,Ik wil het duidelijk maken dat ik achter geen enkele uitspraak van mijn vader over Meghan Markle sta. Ik blijf iedereen die het slachtoffer is van onlinehaat steunen.”



Volgens Clarkson zelf ging het om een ‘onhandige verwijzing naar een scène in Game of Thrones’, die bij heel veel mensen in het verkeerde keelgat is geschoten. De 62-jarige Brit is naar eigen zeggen geschrokken van alle kritiek en beloofde in de toekomst voorzichtiger te zijn.

Prins Harry en zijn vrouw haalden in hun recent verschenen Netflix-documentairereeks uit naar de Britse media. Zo gaf Harry de Britse tabloid Daily Mail de schuld van de miskraam die Meghan heeft gehad. Ook beweerde hij dat het communicatieteam van zijn oudere broer William bewust verhalen over Harry en Meghan had ‘gelekt naar de media’.

