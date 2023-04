The Super Mario Bros. Movie is slaafs aan de spellen en verrast geen seconde

Slachtof­fers The Voice of Holland willen gesprek met top Britse ITV

De slachtoffers van The Voice of Holland willen in gesprek met de raad van bestuur van het Britse bedrijf ITV. Dat willen ze naar aanleiding van het vorige week verschenen rapport over het externe onderzoek naar de vermeende misstanden bij het programma, laat slachtofferadvocaat Sébas Diekstra weten aan het ANP. De slachtoffers hebben ‘geen vertrouwen’ meer in het management van de Nederlandse tak, dat de talentenjacht van RTL 4 heeft geproduceerd.