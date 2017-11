The Voice-hunk Bram Houg: Het was net een achtbaanrit met 500.000 loopings

videoGaat Bram Houg (22) uit Goes in Zeeland The Voice of Holland-finaliste Isabel Provoost uit Middelburg achterna? Vanavond schitterde hij op televisie bij het nieuwe seizoen van de populaire talentenjacht. De Zeeuwse zanger betoverde met When We Were Young van Adele de coaches. ,,Ik krijg weer kippenvel als ik eraan terugdenk”, glundert de zanger.

Bram Houg was door het dolle heen na zijn optreden bij The Blind Auditions van The voice of Holland. Coaches Anouk, Waylon, Sanne Hans (Miss Montreal) en Ali B draaiden allen hun stoel. ,,Voor mijn gevoel drukten ze laat op de knop”, blikt de Goesenaar terug. ,,Even daarvoor dacht ik: het is niet gelukt. Ik had het al een plekje gegeven.”

Bram - gesteund door zijn broers en vrienden - focuste zich tijdens het optreden voortdurend op de coachstoelen. ,,Ik wilde zó graag door.” Desondanks deed hij ‘gewoon’ zijn ding. ,,Ik probeerde mezelf te blijven. Het liedje moest klein worden gebracht. Op die manier hoopte ik mensen te raken.”

Dat lukte. Sanne Hans maakte met haar commentaar de meeste indruk op Bram. Om die reden koos hij haar als coach. ,,Ze komt heel sympathiek over. Ze straalt een ‘thuisgevoel’ uit.”

Theater

De deelnemers aan The Blind Auditions dienen eerst een auditieronde te overleven. Vervolgens worden de ‘uitverkorenen’ uitgenodigd. Bram werd op een wel heel bijzondere manier verrast. ,,Ons gezin kreeg vijf vrijkaartjes voor theatervoorstelling The Lion King. Ik wilde eigenlijk niet mee, omdat ik twee dagen later mijn scriptie moest inleveren.” Hij besloot toch te gaan. ,,Het was volle bak in de zaal. Jamai verscheen op het podium. Iedereen moest gaan staan. Hij stelde net zolang vragen tot er één persoon overbleef. Dat was ik. Het was super gaaf.”

Met behulp van zanglessen bereidde Bram zich voor op de alles beslissende blinde auditie. ,,Meer kun je niet doen. Alles was groter en hectischer dan je je kunt voorstellen. Het voelde als een achtbaanrit met vijfhonderdduizend loopings. Bij de ene persoon crashte het treintje en bij de ander ging de rit verder.”

De Goesenaar probeerde zich rustig te houden. ,,Dat lukte totaal niet. Ik was ontzettend zenuwachtig. Toen ik nog klein was, deed ik gewoon mijn ding. Nu ben ik veel bewuster van de camera’s. Heel Nederland kijkt. Je staat voor gek als het fout gaat. Die twijfel is altijd één van mijn valkuilen geweest.”

Inmiddels zit het wel goed met Bram z’n zelfvertrouwen. ,,Ik hoop zolang mogelijk te genieten van dit avontuur.” De Zeeuwse zanger is vanaf december opnieuw te zien bij The voice of Holland. Vanaf vrijdag 8 december worden The Battles uitgezonden.