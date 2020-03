The Voice Kids ‘opgerekt’, mikt met finale op juni

De zender heeft niet afgewacht maar maatregelen genomen. ,,De ingeplande afleveringen worden ingekort en omdat we nu meer afleveringen maken, worden ze ook verrijkt met extra en nieuw materiaal”, aldus een woordvoerder.



,,Vanaf deze vrijdag starten de ingekorte uitzendingen om acht uur en duren ze tot half tien. Op deze manier hopen we in de eerste week van juni meer mogelijkheden te hebben om een te gekke finale neer te zetten, waarbij we de veiligheid van alle betrokkenen kunnen garanderen. Uiteraard houden wij continu de richtlijnen van het RIVM nauwlettend in de gaten en volgen die op.”



Eerder deze maand besloot RTL de soapserie Goede tijden, slechte tijden nog maar vier dagen per week uit te zenden. Aanleiding was de huidige opnamestop vanwege de coronacrisis. De zender speelt zo alvast in op het scenario dat Nederlanders weleens langer dan tot 6 april afstand van elkaar moeten houden.