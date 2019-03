The voice of Holland en jeugd- en seniorenversie blijven komende drie jaar bij RTL 4

update The voice of Holland , The Voice Kids en The Voice Senior - formats van Talpa-baas John de Mol - blijven nog zeker drie jaar te zien bij RTL 4 waar de programma's nu ook al worden uitgezonden. Dat heeft RTL 4 bekendgemaakt. Martijn Krabbé blijft alles shows presenteren. Chantal Janzen gaat samen met hem de volwassen versie doen. Lieke van Lexmond sluit aan bij de ouderenvariant, terwijl Jamai Loman Krabbé bijstaan in de jeugdversie.

RTL-baas Sven Sauvé kwam vanmiddag met een kort verklaring over het blijven de voices bij zijn commerciële zender. ,,Als er één format is dat fans kent van alle leeftijden, dan is het wel The Voice. Alle drie de edities hebben een eigenheid die past bij RTL en daar hebben we samen met Talpa ook hard aan gebouwd de afgelopen tien jaar. Het zijn en blijven prachtige en sterke programma’s, waarbij we van jong tot oud de kans geven hun droom waar te maken: een podium voor hun zangtalent. Verder blijven we bouwen aan groot entertainment. De volgende twee wereldhits staan al klaar voor de Nederlandse kijkers bij RTL 4: ‘The Masked Singer’ en ‘All Together Now’.” Die programma's zijn ook talentenjachten.

Net als afgelopen jaar wordt in augustus het Voice-seizoen geopend met de jongste editie van de drie: The Voice Senior. Vanaf november volgt het tiende seizoen van The voice of Holland. Direct na dit jubileumseizoen gaat direct The Voice Kids van start. Over de samenstelling van de coachteams van de drie programma's kan volgens RTL 4 nog niets worden gezegd. Presentatrice Wendy van Dijk stapt over van haar huidige werkgever RTL 4 naar Talpa. Wanneer Van Dijk bij haar nieuwe werkgever aan de slag gaat, is nog niet duidelijk. Haar contract bij RTL4 loopt eind juni dit jaar af. Ze presenteerde recent voor de laatste keer The voice of Holland en is momenteel nog te zien bij The Voice Kids.

Onderhandelingen

RTL 4 heeft vandaag niets gezegd over de onderhandelingen die de afgelopen maanden over The Voice werden gevoerd met John de Mol. De Mol, zo werd eind vorig jaar duidelijk, was bezig om The Voice of Holland weg te halen bij RTL 4 en onder te brengen bij zijn Talpa, onder meer eigenaar van de televisiezenders SBS 6, Veronica en Net 5. ,,Ik zou The Voice graag willen meenemen”, stelde De Mol die via advocaten onderhandelde met RTL. ,,Of het ook echt kan? Ik denk dat je dat moet vragen aan de advocaten van RTL en Talpa die daar nu over aan het praten zijn. Het is een juridische discussie met RTL”, liet hij destijds weten.