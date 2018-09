The Voice Senior blijft kijkers scoren waar Twan Huys het moeilijk heeft

Interview Peter Pannekoek: Bij sirenes denk ik: o, gezellig. Ik houd van opwinding

9:00 In zijn tweede theatervoorstelling, 'Later was alles beter' legt cabaretier Peter Pannekoek (32) uit waarom hij de schandpaal mist en waagt hij zich aan gedurfde voorspellingen. ,,Ik eet ook vlees, maar ik ben ervan overtuigd dat de bio-industrie over een eeuw de schandvlek van onze tijd is."