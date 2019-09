The Voice-sterren gaan door: Twee albums, twee theatertours en heel veel verschillen

Dennis van Aarssen (25): Michael Bublé achterna

Zijn single Superhero was net uit, hij gaf optredens in Maastricht en Harlingen en wat denk je dat er gebeurde. Dennis van Aarssen (25), de winnaar van het voorbije seizoen van The voice of Holland: ,,Een aantal mensen in de zalen begon mee te zingen. Dat is pure magie.’’



Actrice/zangeres Hadewych Minis vertelde dat ze het ‘geil’ vond toen ze voor het eerst bij een optreden het publiek haar eigen nummers hoorde meezingen.



,,Oh, dat kan je rustig stellen,’’ grinnikt Van Aarssen. Zijn eerste album, met eigen nummers en werk van zijn muzikale helden als Frank Sinatra, Robbie Williams en Michael Bublé, verschijnt volgende maand. En vanavond begint zijn bijbehorende theatertour, onder de titel ‘Start spreading the news’. ,,En dan te bedenken dat ik een jaar geleden nog vrolijk projectmanager was,’’ vertelt hij boven de Wisseloord Studio’s in Hilversum.