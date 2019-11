The Voice van Vlaanderen-kandidaat ontroert met lied voor overleden zoontje

De 30-jarige Wannes, die dit jaar in de Vlaamse talentenjacht te zien was, schreef muziek voor zijn ‘Fosske’ om zijn dood te helpen verwerken. Fly Young Bird werd Catch of the day bij Studio Brussel. Presentatrice Michèle Cuvelier kon haar tranen niet bedwingen.

,,Twee weken geleden is ongelofelijk recent. Dat is een immense tragedie. Ik vind het supersterk dat jullie hier zijn. Jullie hebben een nummer gemaakt, het is echt heel mooi’’, stamelde Cuvelier. Even later herpakte ze zich. ,,Dit was Fly Young Bird van Wannes Beernaert. Het is voor Fosske, zijn kindje van acht maanden, dat hij verloren is.”