The Voice weer in de prijzen bij Producers Guild

John de Mol is zaterdagavond weer in de prijzen gevallen bij de uitreiking van de Producers Guild Awards, de prijzen van de vakbond van producenten in Amerika. Het programma The Voice werd bekroond als best geproduceerde competitieve televisieprogramma. Het is het vierde achtereenvolgende jaar dat The Voice deze prijs wint.

Het is niet de enige prijs die De Mol al een aantal jaren krijgt voor de door hem bedachte talentenjacht. Ook bij de uitreiking van de Emmy Awards viel The Voice de afgelopen jaren viermaal in de prijzen. Het programma wordt in Amerika uitgezonden door zender NBC.

The Voice is in 180 landen te zien in 67 verschillende versies. De spin-off The Voice Kids kent bijna veertig edities in verschillende landen. Dit jaar komt John de Mol met een seniorenversie. Deze show met deelnemers van 65 jaar en ouder heet The Voice Senior. In het najaar is op RTL 4 de wereldpremière van de nieuwe familieshow.