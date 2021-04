The Voice-zangeres Hanin (18) doet noodkreet om uitzetting te voorkomen

De Syrische zangeres Hanin al Kadamani (18), die afgelopen seizoen indruk maakte in The voice of Holland , doet een noodkreet om te voorkomen dat zij en haar familie worden uitgezet. Ze hebben een document nodig uit Venezuela, maar krijgen bij dat land naar eigen zeggen zelf niets voor elkaar. Haar laatste hoop is nu dat iemand in Nederland connecties heeft die kunnen helpen.

Dat vertelden Hanin en haar manager vanmiddag bij De Nieuws BV op NPO Radio 1. De situatie van de zangeres, die volgende week optreedt bij het 5 mei-concert, is ingewikkeld. Ze werd geboren in Syrië, waar haar vader volgens het meisje problemen had met de overheid. ,,Hij is een paar keer opgepakt en mishandeld’’, zei ze. De reden daarvoor gaf ze niet.

Hanin en haar familie wonen inmiddels vier jaar in Nederland, maar vluchtten hier niet in één keer naartoe. De familie zat eerst in Venezuela, waarna ze teruggingen naar Syrië om pas daarna in Nederland uit te komen. Daar zit het probleem.

Volgens Hanin acht de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) het mogelijk dat de familie terugkeert naar Venezuela. Hun eerste aanvraag voor een verblijfsvergunning werd daarom onlangs afgewezen. Het hielp daarbij niet dat de familie niet volledig eerlijk was geweest; op advies van een advocaat hadden ze het verblijf in Venezuela verzwegen. ,,Daar hebben we nu heel erg spijt van’’, zei Hanin.

Document als bewijs

Het lijkt erop dat Hanin en haar familie wel in Nederland mogen blijven als ze kunnen bewijzen dat ze geen verblijfstatus hebben in Venezuela. Maar aangezien de situatie in dat land allerminst stabiel is, krijgt de familie daar niks voor elkaar. Hanin hoopt nu dat er mensen in Nederland zijn met connecties die kunnen helpen. Ze deelt haar verhaal daarom met de hashtag #Hanin.

Quote We hopen in Nederland te blijven, want het is een heel prachtig land en ik heb de mogelijk­heid om mijn dromen te bereiken Hanin al Kadamani

De zangeres verblijft momenteel in een azc in Ter Apel en timmert muzikaal nog steeds aan de weg. Volgende week treedt ze op bij het jaarlijkse 5 mei-concert, naast grote namen als André van Duin en Claudia de Breij. ,,Ik ben zo blij en tevreden met wat er allemaal gebeurt, het is te gek’’, besloot Hanin het gesprek. ,,We hopen in Nederland te blijven, want het is een heel prachtig land en ik heb de mogelijkheid om mijn dromen te bereiken.’’

Een gezicht gegeven

The Voice-presentator Martijn Krabbé vertelde onlangs aangeslagen over de dreigende uitzetting bij Beau. ,,Ik dacht dat ik haar nooit meer terug zou zien na haar avontuur bij The Voice’’, zei hij.

Hanin, die al sinds haar achtste zingt en eerder te zien was in de RTL 4-show All together now, was een van de blikvangers van het afgelopen seizoen van de talentenjacht. Bij haar auditie, die afgelopen jaar werd opgenomen, vertelde ze nog dat ze met haar gezin in een tijdelijk huis zat in afwachting van een verblijfsvergunning. Ze was toen drie jaar in Nederland en sprak de taal volgens een grappende Ali B beter dan hij.

,,Je bent een engel’’, zei Krabbé toen over haar deelname. ,,Je hebt vluchtelingen uit Syrië hier in Nederland een gezicht gegeven, een stem. Ik hoop zo dat het jullie lukt om hier voor altijd te blijven.’’

Waylon voegde toe: ,,Zij kan echt de stem van een generatie worden.’’

