The Weeknd komt naar Nederland

Het concert van The Weeknd maakt deel uit van zijn wereldtournee, dat in het teken staat van zijn nieuwe album After Hours. De zanger zal zijn concertenreeks in Canada aftrappen en doet daarna onder meer Noord-Amerika aan. In oktober en november maakt hij zijn entree in Europa en is hij te zien in Frankrijk, België, Duitsland, Engeland en nu dus ook Nederland.



The Weeknd werd bij het grote publiek vooral bekend met de hit Earned It. Hij werkte samen met grote artiesten, onder wie rapper Drake. In 2017 stond hij ook in de Ziggo Dome.



De kaartverkoop gaat vrijdag 28 februari om 10.00 uur van start.