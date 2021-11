The Weeknd schittert met drie nummers in Top 40

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 20 november. In de lijst zien we 4 binnenkomers, 7 zittenblijvers, 14 zakkers en 15 stijgers.

34 (--) ONE RIGHT NOW- Post Malone and The Weeknd

Met Take My Breath zakt The Weeknd deze week naar nummer 28 terwijl Moth To A Flame blijft zitten op nummer 14. De Canadese zanger heeft vanaf deze week een nieuw wapen in de Top 40-strijd: One Right Now, zijn samenwerking met Post Malone. Het is voor het eerst dat The Weeknd met drie hits tegelijk in de Top 40 staat. In de lijst van deze week krijgt hij trouwens wel gezelschap van Ed Sheeran die ook drie gelijktijdige hits heeft. One Right Now is nieuw op nummer 34.

26 (--) THE MOTTO- Tiësto & Ava Max

Don’t Be Shy was de track die Tiësto maakte met Karol G. Deze week zakt die hit naar nummer 37 en zelf noemde Tiësto dat een muzikaal uitstapje. Nu grijpt hij terug naar het succes van zijn eerste nummer 1-hit, The Business. The Motto is een samenwerking met Ava Max en die werkte op slechts één van haar vorige negen Top 40-hits samen met een dj. Zo kwam vorig jaar Alone, Pt. II tot stand met Alan Walker. The Motto - de Alarmschijf van vorige week - is op nummer 26 de hoogste nieuwe.

2 ( 2) COLD HEART – PNAU REMIX- Elton John & Dua Lipa

Na 9 weken Top 40 weet Heat Waves van Glass Animals voor het eerst de top 3 te bereiken. Daarboven blijven Elton John en Dua Lipa zitten op nummer 2 met de Pnau-remix van Cold Heart. Dankzij die hit treedt Dua Lipa deze week toe tot de top 4 van meest succesvolle zangeressen aller tijden. De Britse overtreft deze week namelijk de Top 40-score van Anouk. En dus kan Dua nu de achtervolging gaan inzetten op Rihanna, Madonna en P!nk die nu de top 3 vormen.

1 ( 1) EASY ON ME- Adele

Vorig jaar was er geen solozangeres te bespeuren die in haar uppie ruim een maand op nummer 1 in de Top 40 stond. Dit jaar hebben we er inmiddels al twee via Olivia Rodrigo en Adele. Drivers License en Good 4 U waren de hits van Rodrigo die de Top 40 langer dan een maand wisten aan te voeren. Ook Adele staat nu vijf weken op de eerste plek met Easy On Me.

Iedere werkdag hoor je – even na zessen – in de Top 40 Update alles rond de belangrijkste ontwikkelingen in de Top 40. Komende vrijdag vanaf 14.00 uur is er weer een nieuwe lijst op Qmusic.

Luister hier naar de Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: