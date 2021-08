Theatermaker in mini-jurk verzet zich in De Slimste tegen ‘stereotype man’

Van Huisstede begon tijdens zijn theateropleiding met het experimenteren van zijn uiterlijk en draagt sindsdien regelmatig jurkjes, liefst zo kort mogelijk. ,,Ik dacht: als dat binnen de muren van de opleiding kan, kan dat misschien ook wel daarbuiten,” vertelde hij vanavond tijdens de uitzending van De slimste mens. Ook in zijn theatervoorstelling Boys won't be boys breekt hij een lans voor mannen die niet aan het ideaalbeeld van de macho man voldoen. Hier krijgen mannen die bijvoorbeeld worstelen met het vaderschap, hun seksualiteit of prestatiedruk op werk de ruimte om hun verhaal te doen. Zijn voorstelling is een ode aan de kwetsbaarheid van mannen.



Van Huisstede, die ook zanger en dichter is, vertelde tijdens de uitzending openhartig over de eerste ontmoeting met zijn vriendin. Zij kwam na een van zijn voorstellingen naar hem toe voor een praatje. ,,Ze was veel met haar ogen aan het knipperen, waarop ik dacht: er zit iets in, ofzo.” Tot zijn grote verbazing bleek het een flirtpoging. ,,Ik had gedacht dat mannen in jurken niet in de smaak zouden vallen bij vrouwen. En dat je maar één optie hebt: je moet gay zijn. Maar dat is niet zo. Er zijn heel veel vrouwen die dat leuk vinden.”



In de finale verloor de theatermaker in de laatste twintig seconden van dichter Joost Oomen met een vraag over de Amerikaanse acteur John Belushi. Oomen zit al zes rondes in het spel.