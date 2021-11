Theaterproducenten: nieuwe lockdown zou financiële nekslag zijn

,,Onze grens is nu echt bereikt. De maatregelen raken constant dezelfde groep ondernemers. Het zou de financiële nekslag zijn voor de niet-gesubsidieerde producenten, maar ook voor de acteurs en crew. Het gaat over producenten en ondernemers die al anderhalf jaar nauwelijks inkomsten hebben gegenereerd en desondanks grote financiële risico’s hebben genomen door deze zomer te investeren in nieuwe producties, zonder dat er waarschuwingen waren dat er opnieuw zulke rigoureuze beperkingen aan zaten te komen”, zegt directeur Dian Hoelscher van de Vereniging Vrije Theater Producenten (VVTP) naar aanleiding van het vandaag uitgelekte OMT-advies.

Wat haar steekt aan het OMT-advies is dat de werking van het coronatoegangsbewijs ondermijnd wordt. ,,Het is aantoonbaar veilig gebleken om naar het theater te gaan, toepassing van het coronatoegangsbewijs gebeurt juist in de theaters op grote schaal en zorgvuldig”, zegt Hoelscher. ,,Het is duidelijk dat deze adviezen worden gegeven door mensen die geen volledig beeld hebben hoe de culturele sector is georganiseerd.”

Pijlen op verkeerde doel

Ook directeur Berend Schans van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) meent dat het OMT met dit advies de pijlen op het verkeerde doel richt. ,,Uit cijfers blijkt dat besmettingen vooral in familiaire kring en in horeca plaatsvinden. Niet in poppodia of bij evenementen”, zegt Schans in een reactie. ,,Het staat als een paal boven water dat de toename in besmettingen niet wordt veroorzaakt door bij de VNPF aangesloten organisaties. De concerten en evenementen worden professioneel georganiseerd en het coronatoegangsbewijs wordt overal strikt gecontroleerd.” Schans spreekt daarom van ‘symboolpolitiek’.

Een ander probleem dat zich bij een nieuwe lockdown kan gaan voordoen is dat de waarde van een toegangskaart afneemt. ,,Door concerten steeds maar weer uit te stellen wordt het kopen van een kaartje onderhand een valse belofte”, zegt Schans. De VNPF merkt ook dat het verschuiven van concerten er steeds vaker toe leidt dat mensen niet op komen dagen. ,,In een sector waar de ticketopbrengst over het algemeen naar de artiest gaat en de overige publieksinkomsten (o.a. horeca) voor de organisator zijn, is dat zeer bedreigend.”

Nieuwe maatregelen om besmettingen tegen te gaan moeten doeltreffend en passend zijn, vindt de VNPF. De vereniging pleit daarom voor ‘gerichte, intelligente maatregelen in specifieke regio’s en bij doelgroepen waar aantoonbaar veel besmettingen zijn’.

Beluister hier onze Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: