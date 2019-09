Thierry Baudet en Theo Hiddema in eerste Beau

Bij Beau doen ze ‘voor het eerst hun verhaal over de turbulente zomer’ en blikken ze vooruit op het komende politieke jaar. Rond de partij rommelt het sinds verschillende politici overstapten naar de nieuwe partij van Henk Otten, de geroyeerde mede-oprichter van FvD. Baudet kwam vandaag bovendien in het nieuws omdat hij twee keer een vlucht zou hebben gemaakt in een privéjet van een Nederlandse zakenman en dat niet meldde in het geschenken- of reizenregister van de Tweede Kamer.



Beau van Erven Dorens mag de officiële opvolger van RTL Late Night met Twan Huys maken. Dat programma werd in maart van de buis gehaald vanwege tegenvallende kijkcijfers.