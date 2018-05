Thijs Römer met ex-vrouw in toneelstuk Blind Date

Regisseur Grease brengt eindzoen terug in jubileume­di­tie film

De film Grease uit 1978 had met een zoen moeten eindigen, maar de kus van hoofdpersonages Danny en Sandy sneuvelde destijds in de montage. Regisseur Randal Kleiser heeft de zoen terug gevonden en die is te zien in de jubileumeditie van de film die op dvd verschijnt.