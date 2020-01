Thomas Berge richt pijlen op Duitse muziekindustrie

Maar terwijl Thomas werkt aan Duitstalig materiaal vergeet hij zijn Nederlandse fans niet. ,,Ik ben bezig met het schrijven voor mijn nieuwe album en er komt een concert aan. Allemaal leuke dingen”, vertelt hij over zijn plannen op eigen bodem. ,,Ik wil een groot concert gaan doen en zit eraan te denken het te mengen met mijn tournee. In welke vorm we het gaan gieten weten we nog niet, maar er komt wel iets leuks.”

Hoewel een grote show in de planning is, droomt Thomas niet van een uitverkochte ArenA of GelreDome. ,,Ik weet gewoon: alles is energie. Als de energie goed is, komen er hele mooie dingen uit. Mijn carrière is niet het belangrijkste, het gaat erom dat we met z’n allen gewoon lekker fijn en gelukkig zijn en gezond bezig zijn. Gewoon lekker leven.”