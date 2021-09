Thomas van der Vlugt is de nieuwe Bachelor

Spoiler alert Aan deze dame heeft Tony Junior zijn hart verloren in The Bachelor

2 september Na tal van dates, openhartige gesprekken en rozenceremonies heeft Tony Junior zijn hart verloren aan de 24-jarige Julia. De dj gaf in de grote finale zijn laatste roos aan de brunette en besloot Oriana te laten lopen. ,,Als ik in haar ogen kijk, word ik warm van binnen. Krijg ik vlinders. Voel ik me een jochie van zestien, die voor het eerst verliefd is”, jubelde hij over Julia.