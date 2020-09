Thrillerkoning Dan Brown brengt kinderboek uit: ‘Dertig jaar geleden mee begonnen’

Het is niet wat we van de meester der samenzweringsthrillers gewend zijn. Geen religieuze sektes, koelbloedige moordenaars en races tegen de klok. Het wilde dierenorkest is een kinderboek, een prentenboek nog wel, één waar muziek in zit. Letterlijk. Want bij het boek hoort een soundtrack van klassieke muziek, geschreven door Dan Brown zelf. Die man kan ook alles. Hij is afgestudeerd in Engelse taal- en letterkunde, kunstgeschiedenis en klassieke-muziekcompositie en als auteur is hij goed voor 200 miljoen verkochte boeken in 56 talen. Graag was hij naar Nederland gekomen voor de promotie, maar ook Dan Brown moet buigen voor het virus. Dat wordt zoomen.