Tientallen zangeressen sturen open brief aan sector na aflevering Boos

‘Vrijwel ieder van ons heeft een of meerdere verhalen te vertellen. Over de producer die ineens zijn lul tevoorschijn haalde, of de vijftien jaar oudere manager die een relatie met je aanging toen je 18 was’, schrijven de vrouwen in de brief, die is gepubliceerd door muziekplatform 3voor12 van de VPRO. ‘Of de talentenjachtcoach die ineens achter je aanzat. En dan hebben we het nog niet eens over het mentale geweld. De mensen die je willen laten geloven dat je hen nodig hebt om succesvol te worden of te blijven.’



Machtsverhoudingen bestaan volgens de vrouwen overal, maar artiesten werken vaak ‘s nachts en niet altijd op plekken met veel toezicht, zoals in ‘studio’s op industrieterreinen, schrijverskampen in de middle of nowhere, en chaotische backstages.’ Juist op die plekken zonder toezicht vindt misbruik plaats, stellen de zangeressen. Slachtoffers delen verhalen niet altijd, omdat het bijvoorbeeld te pijnlijk is, het imago kan schaden, of zij niet worden geloofd. ‘De simpele waarheid is dat veel mannen dingen nog altijd eerder aannemen van andere mannen.’