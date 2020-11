Tiësto vader geworden van een dochtertje

De trotse vader deelt op Instagram een eerste foto van de kleine Viola. Maak kennis met mijn dochter Viola Margreet.’, aldus de kersverse vader. ‘Ze laat me dingen voelen die niet eerder heb gevoeld’, aldus Tiësto bij het kiekje. Ook is hij trots op Annika. ‘Hoe kun je zo mooi zijn meteen na de bevalling?’

De dj en Annika stapten vorig jaar in het huwelijksbootje. De twee ontmoetten elkaar voor het eerst in 2015 in het restaurant Catch in New York.