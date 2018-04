Tijd voor MAX in plaats van DWDD: ‘Eindelijk, gasten die wél mogen uitpraten’

Toch is niet iedereen even enthousiast. ‘Tijd voor MAX is geen succes op dit tijdslot. Prima om 17.00 uur, maar niet nu. Te langzaam’, luidt een van de Twitter-reacties. ‘Alsof je een versnelling mist in je versnellingsbak. Je blijft het proberen, maar het gaat niet harder’, zegt een ander. En: ‘Heerlijk, vanaf vandaag pas om 19.00 uur in slaap vallen. Ik vond 17.00 uur iets te vroeg’.



Ook NRC-hoofdredacteur Peter Vandermeersch mist Van Nieuwkerks talkshow. ,,Dan heb je als NPO 1 jarenlang iets opgebouwd met DWDD. En dan doe je dit: Tijd voor MAX. Soms begrijp ik de publieke omroep niet zo erg goed.'' MAX-baas Jan Slagter reageerde furieus op de kritiek. ,,Wat een arrogante opmerking. Het spijt me dat je nu maanden niet meer te zien zal zijn op tv. Wij zullen je niet vragen #lummel #zakpatat'', aldus Slagter geïrriteerd. Vandermeersch is een vaste gast van DWDD.