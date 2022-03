Tijdens krankzinnige maanden na oorlog vervaagde in Westerbork grens tussen goed en kwaad

video Goldband en MEAU grote winnaars 3FM Awards 2022

Goldband en MEAU zijn vanavond de grote winnaars geworden van de 3FM Awards. Beide Nederlandse acts wisten tijdens de uitreiking in 013 Poppodium in Tilburg twee van hun drie nominaties te verzilveren. Ook Froukje, S10, Bazart en Kensington vielen in de prijzen.

25 maart