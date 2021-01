Tijl Beckand en Ferry Doedens laten zien hoe roem en aandacht een mens slopen

Het was de klapper van de avond, het toetje voor het slapen gaan. Ferry Doedens kwam bij Eva Jinek vertellen over zijn nieuwe carrière. Twaalf jaar lang speelde hij Lucas Sanders in de prestigieuze soap GTST. Maar sinds hij vorig jaar wegens wangedrag werd ontslagen, verdient hij zijn geld op een pornosite. Betalende abonnees worden getrakteerd op filmpjes waarin hij seks heeft met zichzelf.