Tijs van den Brink en Sven Kockelmann vast duo bij Op1

Die tweetallen blijven intact, maar Kockelmann en Van den Brink gaan nu ook gezamenlijk de avond invullen die door het terugtrekken van BNNVara vrijgekomen is. Die avond zal nu geheel in het teken staan van de politiek. Dit heeft EO desgevraagd bevestigd. Komende maandag begint het nieuwe televisieseizoen van Op1. Of de twee dan al samen aan tafel zitten, is nog de vraag. Over welke avond de twee gaan presenteren, wordt nog over gesproken.

Kockelmann en Van den Brink zaten bij Op1 al eerder samen aan tafel. Op 8 juli van dit jaar gelastte Op1 een extra uitzending in over de val van het kabinet-Rutte IV. Die werd toen gepresenteerd door het gelegenheidsduo. De twee presenteerden een maand daarvoor ook al een aflevering van Op1, toen over de Wagner-opstand in Rusland. Critici en prominenten waren vol lof over die twee avonden. Met deze invulling wordt het idee van een vaste omroep per avond losgelaten.

