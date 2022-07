TikTok-sterren BENR ontmoeten idool Benson Boone en zingen samen zijn hit

Maessen en Zomer maken al een tijd Nederlandstalige covers van internationale Top 40 hits en zijn hiervoor regelmatig te gast bij Qmusic-dj Kai Merckx. De covers vallen in de smaak bij het grote publiek, want BENR heeft inmiddels het grootste Nederlandstalige muziekkanaal op TikTok. De laatste cover van het nummer In The Stars van de Amerikaanse ster Benson Boone werd binnen een week 3 miljoen keer bekeken.



Dat bleef niet onopgemerkt bij Boone zelf en hij nodigde de jongens uit om een duet te zingen. Boone zingt daarbij Engelse tekst en Maessen en Zomer hun eigen Nederlandse vertaling. De video’s zijn op TikTok in een paar dagen al 5 miljoen keer bekeken. Boone heeft de mannen uitgenodigd om, wanneer hij weer in Nederland optreedt, het duet live te komen zingen.