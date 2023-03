TikTokkende Romy zet jurkje bijna in de fik en Edsilia heeft feestje op skates

Crew legt bom onder HBO-serie die nieuwe wereldhit moet worden: Regisseur maakt er zieke ‘porno’ van

Een groep medewerkers heeft een bom gelegd onder de nieuwe HBO-serie The idol, de beoogde opvolger van wereldhits Euphoria en Game of thrones. De show was bijna af toen een nieuwe regisseur volledig opnieuw begon en van een verhaal met een ‘feministische blik’ ronduit misselijke ‘martelporno’ maakte.