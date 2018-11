Tilda Swinton is nooit voorspelbaar

filmrecensies Gênante seksscène Destinati­on Wedding levert kromme tenen op

11:00 Het AD brengt elke donderdag recensies van films die in première gaan. Deze keer: de romantische komedie Destination Wedding, de documentaire Bellingcat, Truth in a Post-Truth World, het drama The Kindergarten Teacher, de horrorfilm Suspiria en de fantasyfilm Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald.