Tim Hofman bleef bewust stil na geruchtmakende Boos-uitzending over The Voice

Tim Hofman heeft zich de afgelopen maanden bewust niet uitgelaten over de veelbesproken aflevering van zijn onlineserie Boos waarin de misstanden bij The Voice of Holland aan het licht kwamen. De presentator wilde niet dat het over hem zou gaan en ‘ruimte scheppen’ voor het verhaal van de slachtoffers.

Dat vertelt hij in de aflevering van het KRO-NCRV-programma College Tour die zondagavond wordt uitgezonden op NPO 2. In de bewuste aflevering van BOOS in januari werden oud-coaches Ali B en Marco Borsato, een regisseur en oud-bandleider Jeroen Rietbergen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De uitzending werd meer dan tien miljoen keer bekeken en Hofman werd vaak gevraagd om in talkshows en interviews te reageren, maar hij bleef stil. Dat had meerdere redenen, legt hij uit in College Tour. ,,De voornaamste reden is om ruimte te scheppen. Elke keer als ik in beeld ben of elke keer als ik iets zeg of me ergens laat zien dan is dat in zo’n situatie óf nieuws, óf het neemt ruimte in.”

Talkshowtafel

De presentator en het team achter de BNNVARA-serie wilden ten eerste ‘het document’ leveren. ,,En de mensen over wie het gaat, dus voornamelijk vrouwen of experts, de ruimte bieden om hun verhalen aan de wereld te tonen. Ik kan dan aan een talkshowtafel gaan zitten en dan zegt iemand: wauw, goed gedaan. Ja, wat ga ik daar dan zitten doen? Nu na een paar maanden dachten we wel: het is ook wel goed om daar wat over te zeggen.”

De aflevering heeft maanden gekost om te maken en de verhalen waren ook voor het team zwaar. ,,Wij werken op een redactie met voornamelijk vrouwen, die hebben natuurlijk tien maanden zich ook ondergedompeld in seksueel grensoverschrijdend gedrag”, aldus Hofman. ,,Dat is niet fijn, je raakt trauma aan. Maar dat hebben ze flawless gedaan.”

De redactie heeft naar aanleiding van de aflevering duizenden e-mails gehad. Een ‘goed deel daarvan’ is volgens Hofman van mensen die ook grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt. De presentator sluit dan ook niet uit dat het thema in de toekomst nogmaals voorbij komt in BOOS.